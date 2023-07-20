Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü kutlayan Milli Savunma Bakanlığı, "Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik insanlık dışı katliamlara son veren ve Ada'ya barış, güven ve huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz. Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1681920013341523968