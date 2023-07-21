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Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildiğini belirtirken, "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" mesajını verdi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.

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