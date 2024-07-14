CHP’li Yazgan’dan bakanlığa tepki: Can bu kadar mı kıymetsiz?! CHP’li Yazgan’dan bakanlığa tepki: Can bu kadar mı kıymetsiz?!

Milli Savunma Bakanlığı, müşterek harekat görevlerinin icra edildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunularak, "NATO’nun Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 9 ve 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlıklarından kalkan 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçaklarımız ile Romanya’da konuşlu RAF Eurofighter Typhoon, NATO ülkeleri İspanya ve Finlandiya Hava Kuvvetlerinden F/A-18 uçakları, Romanya hava sahasında müşterek harekât görevi icra etti" ifadeleri yer aldı.

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