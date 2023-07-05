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Ele geçirilen malzemeler arasında; 11 adet 120 mm havan mühimmatı, 13 adet 81 mm havan mühimmatı ve tapaları, 1 adet 120 mm havan namlusu, 1 adet 81 mm havan tablası ve 2 adet jelikan yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde de terör örgütünün PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklarken, teröristlere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Irak’ın kuzeyinde başarıyla süren Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait unsurlar, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.

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