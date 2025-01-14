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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecektir" mesajı verildi.

Terörü kaynağında yok etmekteki kararlılığı sürdüreen kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 9 teröristi etkisiz hale getirdi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahraman Mehmetçik'in Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

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