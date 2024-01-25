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Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyururken, Suriye'de saldırı girişimlerine Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca misliyle karşılık verildiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, faaliyetlerine yönelik Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısını Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk'ün sunumuyla gerçekleştirdi.

Millî Savunma Bakanlığı'nın devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için üstlenmiş olduğu görevleri büyük bir azim, kararlılık ve başarıyla yerine getirmeye, daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için büyük bir şevk ve gayretle çalışmaya devam ettiğine dikkati çeken Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 82 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil1 Ocak 2023’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 2 bin 478’e ulaştığına dikkati çekilirken, bu hafta içerisinde 3 PKK’lı terörist Habur’daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu ve teröristler için tek çıkış yol Türk adaletine teslim olmak olduğunu vurguladı.

SURİYE’DE SALDIRI GİRİŞİMLERİNE MİSLİYLE KARŞILIK VERİLİYOR

Bu arada Suriye’de, harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimlerinin de sürdüğünü belirten Tuğamiral Aktürk, "Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim son bir haftada 17 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, anında ve misliyle verilen karşılık ile 56 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece 1 Ocak 2023’ten itibaren gerçekleştirilen taciz ve saldırı sayısı 577’ye, etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise bin 661’e ulaşmıştır" dedi.

Tuğamiral Aktürk, ayrıca Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarda da son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 191 şahsın yakalandığını, yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin PKK/YPG ve 4’ünün ise DEAŞ olmak üzere 8’i terör örgütü mensubu oloduğunu, 6 bin 430 şahıs ise hududu geçemeden engellendiğini duyurdu.