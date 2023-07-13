Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildiğini duyuran Milli Savunma Bakanlığı (MSB), etkisiz hale getirilen terörist sayısının bu yıl içinde 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaştığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığının faaliyetleri başta olmak üzere gündemdeki konulara ilişkin Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk tarafından Basın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 19 terörist etkisiz hale getirildiğini duyuran Aktürk, böylelikle yıl içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 813’e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 156’ya ulaştığını kaydetti.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bu hafta içinde de muhtelif silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildiğini aktaran Aktürk, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamayacak, gücünü bağrından çıktığı milletimizden alan kahraman ordumuz, terörle mücadelesine tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir." dedi.

https://youtu.be/bJUDvvJMfXk

Sınır güvenliği kapsamında alınan tedbirlere ilişkin de alınan ilave ve etkin tedbirler sayesinde son bir haftada hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 93 şahsın yakalandığını kaydeden Aktürk, "Bu şahıslardan 6’sı FETÖ mensubu olmak üzere 8’i teröristtir. 3 bin 466 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. 2023'te ise hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 876 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 181’i FETÖ mensubu olmak üzere 279’u teröristtir. 122 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu hafta içerisinde İran sınırında Hudut Karakolumuz tarafından yapılan tespit üzerine Jandarma ile koordineli olarak yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan şahıslarla birlikte yaklaşık 59 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Ege ve Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini tavizsiz bir şekilde korumaya devam edildiğinin altı çizilen bilgilendirme toplantısında Deniz Albay Zeki Aktürk, "Vilnius Zirvesi esnasında Sayın Bakanımız ile Yunanistan Savunma Bakanı arasında yapıcı ve olumlu havada geçen bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede, iki ülke ilişkilerindeki olumlu gündemin devam etmesi ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemi vurgulanmış, Güven Artırıcı Önlemler Toplantılarının yeniden başlaması konusundaki mutabakat teyit edilmiştir. Garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde Kıbrıs’ta barış, huzur ve güvenliğin teminatı olmaya devam edecektir" dedi.

Aktürk bu arada tahıl girişimi ile bugüne kadar 33 milyon tona yakın tahılın, binden fazla gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığını belirtti.