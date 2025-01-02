Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen terör operasyonlarında 49 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Milli Savunma Bakanlığı'nın yeni yılın ilk basın bilgilendirme toplantısında, "Suriye" ve "terörle mücadele" başlıklarında önemli mesajlar verildi.

Buna göre terörle mücadele operasyonları kapsamında son bir haftada 49 terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında gerçekleştirilen kararlı operasyonlarla 2024 yılında;

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 bin 70 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca yıl boyunca toplam 107 terörist teslim oldu.

Bakanlık açıklamasında, son terörist de Türkiye için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelenin aralıksız şekilde devam edeceği vurgulandı.

2024'te 97 bin 356 yasa dışı geçiş engellendi

Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan biri terör örgütü mensubu olmak üzere 109 şahıs yakalandı, 2 bin 16 şahıs ise engellendi.

7 gün 24 saat esasıyla çok yönlü ve etkin tedbirlerin alındığı hudutlardan 2024 yılında yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 13 bin 939, engellenen kişi sayısı da 97 bin 356 oldu.

Açıklamada, bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlenen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiği belirtildi.