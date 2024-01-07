Milli Savunma Bakanlığı, Sarıkamış şehitlerini hazırladığı video kliple andı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunam Bakanlığı (MSB) Sarıkamış şehitlerinin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla  sosyal medya hesabından video klip yayınladı.

"Sarıkamış cesarettir, sonsuzluktur" denilen klipte, "Ölümü göre göre şahlanan fedakârlık, kahramanlık, sonsuzluktur Sarıkamış. Sarıkamış şehitlerimizin şehadete yürüyüşünün 109'uncu yıl dönümünde şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.