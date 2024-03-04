Mersin Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı (MSK), Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi’nde verdiği mücadelede galibiyetlere doymuyor. OGM Ormanspor’la karşılaşan MSK, rakibini 67-95 yenerek taraftarlarına yeni bir galibiyet sevinci yaşattı.MMERSİN (İGFA) - Ankara M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu’nda yapılan karşılaşmada ilk yarıda zorlanan MSK ekibi, ikinci yarıda iyi savunmaları ile rakibini yenmeyi başardı. İlk çeyreği 19-22’lik skorla, ilk yarıyı da 38-43’lük bir sonuçla kapatan Carettalar, üçüncü çeyrekte farkı artırdı ve 54-70 öne geçti. MSK, maçı 67-95’lik skorla biterek, haneye yeni bir galibiyet daha yazdırdı.

“İYİ SAVUNMAMIZLA MAÇI KAZANMAYI BİLDİK”

Maç sonunda değerlendirmede bulunan Baş Antrenör Can Sevim, “Açıkçası ilk yarıda Ian Miller’ı durdurmakta zorlandık ve 24 sayı buldu. Devre arasında bunu konuştuk ve ikinci yarıda ona yaptığımız savunma ile 5 sayıda tutmayı başardık. Aslında maçın içerisinde, maç boyunca tek bir oyuncuyla kalamayacaklarını biliyorduk. İyi savunma yaptık. Ian Miller da zor şutları soktu. Bu şekilde ilk yarı yakın bir maç olsa da ikinci yarı hem savunmamızla hem yaptığımız iyi akıllı offenseler ile maçı kazanmayı bildik. Takımımı ve tüm çalışanları tebrik ediyorum” dedi.