MSK Mersin Büyükşehir Belediyesi play off yarı finalinde Semt 77 Yalovaspor'u 83-78 mağlup ederek serinin ilk maçını kazandı .MERSİN (İGFA) - Karşılaşmayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de tribünden takip etti. Maçın sürpriz konuğu ise bu sezon Süper Ligde şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’du. Dedesinin vefatı nedeniyle Mersin'e gelen Timur bu acılı gününde salondaki yerini alarak doğduğu kentin takımına destek verdi.

Mücadelenin ilk periyodunu 25-14 üstünlükle tamamlayan Carettalar ikinci periyotta da taraftarların desteğini alarak ilk yarıyı 40-38 ile önde tamamladı. Üçüncü periyotta hücum etkisini artıran temsilcimiz, 58-55 üstünlükle dördüncü periyoda başladı. Kıran kırana geçen mücadelenin son periyodunu da üstünlükle tamamlayan Carettalar, 83-78 skorla maçın galibi oldu.

Maçta ayrıca Büyükşehir personelleri tarafından seyircilere dondurma dağıtımı gerçekleşti.

Serinin ikinci maçı 9 Haziran Cuma günü saat 18.00’de yine Mersin’de oynanacak. Takımlar, üçüncü maçta ise 12 Haziran Pazartesi günü saat 18.00’de Yalova’da karşılaşacak.