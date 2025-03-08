Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde, aynı puanlı Galatasaray’ın ardından 6. sırada mücadelesini sürdüren Mersin Spor Kulübü (MSK) Erkek Basketbol Takımı, 9 Mart Pazar günü kendi evinde konuk edeceği Beşiktaş Fibabanka maçının hazırlıklarını sürdürüyor.MERSİN (İGFA) - Servet Tazegül Spor Salonu’nda gerçekleşen antrenmanlarda oyuncular, Başantrenör Can Sevim ve staff ekibinin taktikleri doğrultusunda kritik mücadeleye hazırlanıyor. Oyuncuların hırsı, teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.

Sevim: “Sahaya planladığımız şekilde yerleşebilirsek, galibiyete ulaşırız”

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan MSK Başantrenörü Can Sevim, Beşiktaş ile bu yıl 3. kez karşı karşıya geleceklerini, ancak rakipleri ile Mersin’de ilk defa oynayacaklarının altını çizdi. Sevim, “Kendi evimizde çok iyi oynayan bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Sadece 2 mağlubiyet aldık ki, bunların ikisi de Euro Lig takımlarına karşıydı. Sahaya planladığımız ve organize olduğumuz şekilde yerleşebilirsek, Beşiktaş’a karşı galibiyet alabileceğimizi düşünüyorum. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Özellikle stratejik olarak hücumda çok dikkatli olmamız ve top kaybı yapmamamız gerekiyor. Bunun üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

“Özellikle bu maçta tarafların büyük desteğine ihtiyacımız var”

Seyirci desteği ile birlikte maçlara daha hazır ve motive bir şekilde çıktıklarını ve bu haftaki maçta da taraftardan kendilerine destek olmalarını beklediklerini dile getiren Sevim, “Her maçta seyirci desteğine ihtiyacımız olduğunu söylüyoruz, ama bu maçta kesinlikle çok daha fazla desteğe ihtiyacımız olacak. Çünkü rakibimiz çok sert müdafaa yapan, çok agresif ve temassız oynayan bir takım. Seyirci baskısı olmazsa, bu konu bazen sahada göz yumulabilen bir durum haline geliyor. Seyirci baskısıyla hem rakip takımı, hem de hakemleri mutlaka etki altına almamız gerekiyor. Böylece bize yapılan illegal pozisyonlara, hak ettiğimiz düdükleri çaldırtabilelim” ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesi ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla bir dizi etkinliğin de gerçekleşeceği mücadele, 9 Mart Pazar günü saat 13.00’de Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanacak.