BASKİ'den yüksekte çalışma eğitimi BASKİ'den yüksekte çalışma eğitimi

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuruları almaya başladı. 27 Ocak'a kadar sürecek başvurularda geç başvurular 30 Ocak tarihine kadar kabul edilecek.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları 2 Ocak 2025 Perşembe günü itibariyle başladı.

Sınav başvuruları https://osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılıyor.

Sınav sonuçları 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: igf