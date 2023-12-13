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'Balkan Medya Formu' kapsamında İzmir Valili’ğinin daveti üzerine foruma katılan davetlilere İzmir Büyükşehir Belediyesi “Mübadele Korosu” bir konser verdi.İZMİR (İGFA) -

İzmir Valiliği'nin özel daveti ve ev sahipliğinde düzenlenen "BALKAN MEDYA FORUMU" kapsamında, İzmir'de Ata ile özdeşleştiğini ifade eden Güzelkasap, "Tarihi İktisat Kongresi binasında, bu özel atmosferde, açıldığı günden itibaren Konser veren üçüncü..sivil koro olarak da birinci / İlk koro olmanın gururunu, tüm Rumeli Balkan camiamızım ile birlikte yaşayan, Uluslararası Giritliler ve Mübadiller Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Kosova Priştine'li değerli hemşehrimiz Tunç Soyer'in tensipleriyle birlikte kurduğu, himayelerinde çalışmalarına devam eden, Türkiye ve Balkanların en büyük, ilk ve tek resmi mübadele korosu unvanlarını da gururla taşıyan, sahasında artık standartları belirleyip, örnek alınan, İzmir’imizin bir kültür markası ve barış elçisi olma yolunda da hızla ilerleyen, büyük Rumeli camiamızın sesi 'İzBB MübadeleKorosu’nun, Ata'mızın izinde, Barış, Dostluk, Kardeşlik, Birlik, Beraberlik adına, Türkçe ve Yunanca ile birlikte, Boşnakça, Makedonca, Arnavutça ve Bulgarca 'dan oluşan altı dilde, Tüm Camiamızı, Adaları, Balkanları ve Tüm Rumeli'yi kucaklayan özel repertuarı ile, Sanat Yönetmenimiz Evrim Ateşler idaresinde verdiği konserimizde, bizleri yalnız bırakmayan, şarkılarımıza coşkuyla eşlik eden hemşerilerimize, nazik davetleri için Valimiz Dr. Süleyman Elban'a, BASAM başkanı değerli hemşerimiz Rıfat Sait'e, bizleri en iyi şekilde ağırlayan kıymetli yönetimine, gönül coğrafyamızdan, Kosova'dan, Bosna Hersek'ten, Kuzey Makedonya'dan, Arnavutluk'tan gelen soydaşlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, yeni konserlerimizde de birlikte olmak dileğiyle, koromuz mensubu tüm arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.