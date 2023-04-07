Bodrum Deniz Müzesi tarafından mübadelenin 100’üncü yılı dolayısıyla “Kültürel Hafızanın Hüzünlü Kayıkları” başlığında farklı etkinliklerin yer aldığı program düzenlendi.MUĞLA (İGFA) - Bodrum Belediyesi Kültür AŞ organizasyonunda Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği iş birliğiyle gerçekleşen ve iki gün süren etkinliklerin açılış programı 5 Nisan Çarşamba günü Bodrum Ticaret Odası Konferans ve Sergi Salonu’nda gerçekleşti.

Programa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Girit ve Yunanistan Göçmenleri Derneği Başkanı Zehra Denizaslanı, Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu, Bodrum Belediyesi Kültür AŞ yöneticileri, mübadiller, mübadele ile Bodrum’a gelen ailelerin 2. ve 3. kuşak temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikler kapsamında birinci gün Eğitimci Dr. Meltem Ulu tarafından “Kültürel Hafıza Nedir, Toplumlar Geçmişi Nasıl Hatırlar, Toplumlar Neden ve Nasıl Unutur? Nostalji Nedir? Unutma Biçimleri,” konu başlıklarında seminer düzenlendi. İnteraktif olarak ilerleyen eğitimde fotoğraf okuma çalışmaları gerçekleştirilirken “kültürel hafıza” olgusu detaylı olarak incelendi.

Program kapsamında davetli konuşmacıların sunumları ve kitap imza etkinlikleri de yer aldı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, etkinliğin açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Birlik, beraberlik, sevgi ve saygı içinde bu coğrafyada bir arada yaşamak son derece değerli. İçimizdeki çok renkliliği yok ederek değil; Ulu Önderimiz gibi çok renkliliği toplumsal ve kültürel zenginliğe dönüştürerek ilerlemek mümkündür. Gerek Türkiye´deki gerek Yunanistan´daki sürgün ve mübadil insanların çocukları dünün büyük acısını bugünün çok meyveli, çok çiçekli barış kültürüne dönüştürebilirler. Türkiye ve Yunanistan halkları böyle bir barışçı kültür ve barışçı politikaya layıktırlar. Bizler de Bodrum Belediyesi olarak bu barışçıl kültüre katkı koymak, bağlarımızı daha da güçlendirmek adına her yıl İki Yaka Kültür Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bodrum’un en önemli festivallerinden olan İki Yaka Kültür Festivalimizde Leros Belediye Başkanı dostum Michalis Kolias misafirimiz oldu. Ardından bizler de davetleri üzerine Leros Adası’na giderek Barış Festivali’ne katıldık. Bu temmuz ayında da hep birlikte yine orada barış için olalım. Barış ve demokrasi için birlikte adımlar atıyoruz. Demokrasi ve barışın ancak yerelden başlayarak küresel boyuta taşınabileceğini düşünüyorum.”