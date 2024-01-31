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Kocaeli İzmit'te Lozan Mübadelesinin 101. yılı dolayısıyla Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde anıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesinin, 1923’te imzalanan Lozan Mübadele Sözleşmesi’nin 101’inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği anma programında konuşan Başkan Hürriyet, “Geçmişten aldığımız derslerle daha barışçıl bir dünya inşa etmek için çaba göstermeliyiz” dedi

İzmit Belediyesi, Lozan Mübadele Sözleşmesi’nin 101’inci yılını Balkan Dernekleri Yerleşkesinde gerçekleştirdiği geniş katılımlı programla andı. Vatanlarından göçen Müslüman/Türk mübadilleri anılarak dönemin hikayeleri, umutları ve hüzünleri paylaşıldı. Programla geçmişten geleceğe köprü kuruldu.

Lozan Mübadilleri Vakfı Mütevelli Üyesi Süleyman Mazlum’un konuşma yaptığı programda Kocaeli Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Polatel ve İzKSV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Ulugün söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sonrasında ise İzmit Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Balkan Ezgileri Konseri verildi.

“TARİHİMİZİN EN ÖNEMLİ OLAYLARINDAN BİRİ”

Başkan Hürriyet programda yaptığı konuşmada, "Bu topraklara ayak basan mübadiller, yeni bir başlangıç yapmak, kendilerine ve ailelerine yeni bir hayat kurmak zorundaydılar. Onların karşılaştıkları zorluklar, yaşadıkları acılar ve ümitler, bugün bizim tarihimizin en önemli parçalarından biri. Onların hikayeleri, bizlere direnç, sabır ve umudun ne kadar büyük değerler olduğunu öğretiyor. Onların hafızasını yaşatmak, verdikleri mücadeleyi ve gösterdikleri direnci hatırlamaya ve hatırlatmaya devam etmek istiyoruz. Her sene bu anma programını yaparak onları anmak bizlerin boynumuzun borcudur" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Oğuz Polatel da, programda yaptığı konuşmada, "Toplumsal hafızanın dönüştürülebilir olduğu gerçekten yola çıkarak öncelikle hafızayı koruyucu önlemler almalı. Toplumsal hafızanın da gelecek kuşaklara aktarabilmesi için bizler üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu görev siyaset üstüdür” diye konuştu.