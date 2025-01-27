Kocaeli İzmit Belediyesi, Lozan Mübadelesinin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla 30 Ocak Perşembe günü saat 18.30’da Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde anma programı düzenleyecek.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 1923 yılında imzalanan Lozan Mübadele Sözleşmesi’nin 102’nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenleyerek vatanlarından göçen Müslüman/Türk mübadilleri anarak göç ile yaşadıkları acıya bir kez daha ortak olacak. Balkan Dernekleri ile fikir alışverişi yapılarak hazırlanan program 30 Ocak Perşembe günü saat 18.30’da Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde kavurma ve pilav ikramı ile başlayacak.

SÖYLEŞİ İLE TARİHE YOLCULUK

Programın açılışının ardından, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden Doç. Dr. Esma Torun Çelik’in moderatörlüğünde bir söyleşi gerçekleştirilecek. Söyleşide, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği 27. Genel Başkanı Av. Burhaneddin Hakgüder ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan konuşmacı olarak yer alacak.

KENT ORKESTRASINDAN BALKAN EZGİLERİ

Söyleşi sonrasında İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Balkan ezgilerinden oluşan bir konserle geceye renk katacak. Ayrıca, etkinlik boyunca "Bir Fırtına Tuttu Bizi" adlı Mübadele temalı fotoğraf sergisi ziyarete açık olacak.