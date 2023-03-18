Mücevher İhracatçıları Birliği ve Informa Markets tarafından düzenlenen Istanbul Jewelry Show 53. kez kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın, 53. kez açılışı yapılan İstanbul Jewelry Show fuarını düzenleyen Informa Markets’in de olumlu katkılarıyla fuarın dünyadaki rakiplerine göre çok daha kaliteli ve ferah bir çizgiye geldiğini açıkladı.

İstanbul Mücevher Fuarının dünyanın en büyük fuarlarından biri olduğunu, şimdi EN İYİ fuar olması için çalışacaklarını anlattı.

Fuarın açılışına katılan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da mücevher sektörünün Türkiye ekonomisine sürekli artan katkısını takip ettiklerini ve 2023 hedefi olan 7 milyar doların aşılacağına inandığını söyledi.