Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, görevdeki ilk yılını değerlendirdiği toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın tutukluluğuna tepki gösterdi. İBB Miras projesini öven Dalgıç, Polat için “çok önemli bir bilim insanı” ifadesini kullanarak salondan alkış istedi.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, göreve gelişinin ilk yılı dolayısıyla hayata geçirilen projelerin yanı sıra ülke gündemini de değerlendirdi.

Kısa bir süre önce İBB Miras ile kültürel miras İş birliği protokolü kapsamında Mudanya Miras'a adım attıklarını anımsatan Başkan Dalgıç, kültürel mirasın korunması ve geleceğe taşınması konusunda İBB Miras'tan da övgüyle bahsetti. İBB Miras'ın başındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın önemli bir bilim insanı olduğunu ifade eden Dalgıç, tutukluluğuna tepki göstererek salondan alkış istedi.

“HAKSIZ TUTUKLULUK VİCDANLARI YARALIYOR"

Başkan Dalgıç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında cezaevinde tutulan Polat’ın durumuna tepki göstererek, Polat’ın 20 yaşından beri kalp damar rahatsızlığıyla mücadele ettiğini anımsattı. Dalgıç, “Toplum tarafından tanınan bir kişinin delil karartması ya da kaçması mümkün değilken cezaevinde tutulması vicdanları yaralıyor” diyerek, salondaki katılımcılardan da alkış istedi.