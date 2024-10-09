Son günlerde artan kadın cinayetleri ve şiddete karşı yükseltilen seslere bir destek de Mudanya'dan geldi. Duruş sergilemek için siyah giyerek Mütareke Meydanı'na gelen Mudanyalılar, burada şiddete karşı açtıkları pankart ve dövizlerle seslerini duyurmaya çalıştı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi öncülüğündeki kadın cinayetleri ve şiddete karşı düzenlenen basın açıklamasında ilk ses Demeter Eşitlikçi Kadınlar Derneği Başkanı Nilgün Arslanoğlu'ndan geldi.

Şiddetin her geçen gün tırmanarak arttığı Türkiye'de 9 ayda 315 kadının, yalnızca Eylül ayında ise 34 kadının erkekler tarafından katledildiğini söyleyen Başkan Arslanoğlu, "Kadınları katleden erkeklerden ve faillerden, failleri koruyup cesaretlendirenlerden de hesap soracağız. Korkmayacağız, korkmadan eşitlikten uzak bu düzene itaat etmeden hayatın içinde var olmaya ve özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Erkek şiddetine karşı sesimizi yükselteceğiz, hesap soracağız" dedi.

"KADIN DOSTU MUDANYA'YI OLUŞTURACAĞIZ"

CHP Mudanya İlçe Kadın Kolları Başkanı Hayriye Baykara da, kadınları yaşatacak kanunun 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun olduğunu belirterek, "Gelin 6284'ü uygulatmak için ses olalım, bir olalım kadın cinayetlerini durduralım" çağrısında bulundu. Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe de, kadın dostu bir kent için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini söyledi. Kartaltepe, "Kadınlar hayattır, hayat kadınlarla güzeldir" dedi.

"6284 SAYILI YASA YETMEZ, DAHA KAPSAYICISI GEREK"

Kadına bakışın günden güne geriye gidiyor olması gerçekten üzücü olduğunu ifade eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, küçücük çocukların bile güvende olmadığını belirterek, bu sorunun çözümünün sadece kadına bırakılamayacağını söyledi. "Biz erkekler sorunun hem kaynağı, hem de çözümün en büyük parçasıdır" diyen Başkan Dalgıç, "Sokakta yürüyen yüzlerce insanın ortasında tacize uğratan da biz erkekleriz. Önlenmesi için çok büyük görev düşüyor. Bu çağrıya herkesi davet ediyorum" dedi. Açıklamalarda kadınlarımızın ve meydanda toplananların büyük çoğunluğunun 6284 Sayılı Yasaya dikkat çektiklerini söyleyen Başkan Dalgıç, "Büyük yanılgı içerisindeyiz. Bu iş sadece 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'la çözülmez. Evet, önemli bir yasa, aile içi şiddetten bahsediyor ama Beyoğlu'ndaki hadise, maalesef 6284 sayılı yasanın kapsamına girmiyor. Adli vaka pozisyonunda! O nedenle bizim kadınlarımız sadece aile içinde değil, sokaklarda ve her yerdeki erkek teröründen mağdurlar. Dolayısıyla 6284 sayılı yasa yetmez. Bu konuda bizler daha kapsayıcı yasalar çıkarılmasını istiyor ve savunuyoruz" diye konuştu.

"MUDANYA'DA YENİ UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Herkesin üzerine görevler düştüğünü belirten Başkan Dalgıç, Mudanya Belediyesi olarak da öncelikle parkları ve karanlık yerlerdeki noktaları aydınlatmaktan işe başlayacaklarını söyledi. Mudanya'da kadınlara ve şiddete yönelik özel WhatsApp hattı kuracaklarını anlatan Dalgıç, "Bu hat sadece şiddetle ilgili değil, doğrudan ulaştığınızda müdahale edebileceğimiz, ilgilileri bilgilendireceğimiz bir hat olacak. Düzenleyeceğimiz eğitimlere kadınlardan daha çok erkeklerin gelmesini sağlayacağız. Mudanya'da ayrıca 'mavi ışık' uygulamasını hayata geçireceğiz. Belli mesafelerde direkler dikerek bunu oluşturacağız. Üzerlerinde birer ışık ve buton olacak. Doğrudan emniyetimize haber verecek. Kendini tehlikede hisseden gençler, çocuklar, kadınlar bu sistemden faydalanacaklar. Biz de onlara en kısa sürede ulaşacağız" diye konuştu.