Bursa'nın Mudanya ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen ve yoğun ilgi gören Sutopu Şenliği’ne katılan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçede sutopu takımı kurmayı hedeflediklerini müjdeledi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sutopu Federasyonu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün desteğiyle düzenlenen Sutopu Şenliği, Mudanya Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirildi.

Avrupa Sutopu Delegasyonu Teknik Komite Üyesi Ayşem Özalp ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni’nin de hazır bulunduğu şenlik kapsamında 12-14 yaş, kadın sporcular ve açık yaş sporcuları arasında yapılan heyecan dolu karşılaşmalar ilgiyle izlendi.

Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, sporun her branşını destekleyip vatandaşları sporla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Dalgıç, bu yıl ilk kez düzenlenen şenliğin sporun her branşını destekleme ve vatandaşlarımızı sporla buluşturma hedefimize önemli bir katkı sağlayacağını ifade ederek, "Sutopu eğitimlerine başlayarak Mudanya’da bir sutopu takımı kurmayı planlıyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimize ve tüm sporcularımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Etkinlik sonunda tüm sporculara anı madalyaları takdim edildi.