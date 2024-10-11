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Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını erken müdahale ile büyümeden kontrol altına aldı.

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