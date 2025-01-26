Bursa'nın Mudanya ilçesinde kültürel, bilimsel ve eğitim alanlarında iş birliklerini güçlendirmek, ilçenin tarihi kimliğinin uluslararası düzeyde daha geniş bir tanınırlık kazanmasını sağlamak amacıyla Diplomasi Araştırmaları Derneği ile yeni protokole imza attı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, kültürel ve bilimsel çalışmalar ile eğitim, öğretim ve araştırma projelerinin hayata geçirilmesi amacıyla Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD) ile önemli bir iş birliğine gitti.



Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçenin diplomasi tarihi açısından dünyada eşsiz bir konuma sahip olduğunu belirterek, geçmişten gelen kültürel yapımızı korumak ve sürdürülebilir hale getirmenin öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Diplomasi Araştırmaları Derneği’nin bugüne kadar yaptığı çalışmalarla Mudanya’ya kültürel yapısına büyük katkı sağladığına da dikkat çeken Başkan Dalgıç, "Akademik, kültürel ve sosyolojik çalışmalar sadece Mudanya için değil, ülkemiz için de büyük bir değer taşıyor. Mudanya olarak bu konuda iş birliği yapıyor olmaktan dolayı kendimizi şanslı hissediyoruz. İmzaladığımız bu protokol ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Diplomasi Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. R. Kutay Karaca ise Mudanya’nın Türk diplomasi tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Mudanya Belediyesi ile yürüttükleri çalışmalar sayesinde ilçenin ulusal ve uluslararası düzeyde adını daha fazla duyurduğunu ifade eden Prof. Karaca, Mudanyalıların diplomasi ve tarihe olan ilgisinin çok fazla olduğunu söyledi. Karaca, protokolle birlikte ortak proje ve bilimsel yayınların da hedeflendiğini kaydetti.