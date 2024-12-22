Yıldız Kızlar Bursa İl Birinciliği müsabakalarında kategorisindeki hentbol maçlarını şampiyon olarak tamamlayan FKM Koleji, Türkiye Şampiyonası Grup Müsabakaları'nda Bursa'yı temsil etme hakkı kazandı.BURSA (İGFA) - Antrenör Merve Atak ve Yılmaz ve Hüsamettin Güner'in "Poyrazın Kızları" olarak çalıştırdığı Mudanya FKM Koleji Hentbol Takımı, final maçında karşılaştığı Bursa Bilge Malcıoğlu Ortaokulu'nu mağlup ederek, 6 Ocak 2025 tarihinde Türkiye Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları'na Bursa'yı temsilen katılma hakkı elde etti.

Antrenör Merve Atak Yılmaz, Poyrazın Kızları'na okulun kapılarını açarak destek olan FKM Koleji ve yönetimine teşekkür etti.

Yılmaz ayrıca, kendilerine her türlü desteği sağlayan Mudanya İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Çağlar Yeni'ye teşekkür ederken, Mudanya'dan Yıldız Kızlar kategorisinde üç okul takımı olarak okul sporlarında müsabakalara katılan Hatice İsmail Hakkı Kayan Ortaokul Müdürü ve Beden Eğitimi öğretmeni Sümbül Kahraman'a, İkbal Betül Ali İhsan Çilingiroğlu Ortaokul Müdürü ve Beden Eğitimi öğretmeni Hüseyin Yıldız'a, beraber yol yürüdükleri ekip arkadaşları Hüsamettin Güner ve Emre Çökeliler'e teşekkür etti.

Antrenör Merve Atak Yılmaz, Mudanya'da hentbolun her daim var olduğunu ve hep de var olacağını belirterek, yeni yılın ilk haftasında katılacakları grup müsabakalarından da başarıyla döneceklerine inandıklarını söyledi.