Bursa'nın Mudanya ilçesinde 1997 yılından bu yana faaliyet gösteren Mudanya Gazeteciler Derneği'nin olağan genel kurulunda nöbet değişimi yaşandı.BURSA (İGFA) - Mudanya Gazeteciler Derneği'nin 18 yıldır başkanlığını sürdüren Yavuz Gerçekçi, son genel kurulda görevi Anadolu Ajansı Mudanya Muhabiri İlhan Atabey'e devretti.

MUDAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurulun divan başkanlığını Ömer Perperik yaparken, katip üyeliklerini ise Özge Gerçekçi ve Gökhan Azar yaptı. 33 üyeli derneğin faaliyet ve denetim raporlarının okunup tek tek ibrasından sonra seçimlere geçildi. Gizli oyla yapılması gereken seçimlerde tek listenin olmasından dolayı açık oylama yapıldı. İlhan Atabey başkanlığında liste katılımcıların oy birliğiyle üç yıllığına göreve seçildi.

İlhan Atabey başkanlığındaki yeni yönetimde Tarık Arslan, Hakkı Ovatman, İsmail Özgirgin ve Yavuz Gerçekçi görev alırken, yeni dönemde Sinan Şentürk, Gökhan Azar, Mehmet Tamer Uyar ise denetleme kurulunu oluşturdu.

Mudanya Gazeteciler Derneği Başkanı İlhan Atabey, devraldığı derneğin sorumluluklarını bildiğini ifade ederek, başarılı mevcut çalışmalara yenilerini birlikte eklemek istediklerini söyledi.