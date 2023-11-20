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Bursa’da kent merkezinin yanında ilçelerdeki ana arterleri de daha sağlıklı hale getirmek amacıyla yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Güzelyalı’da Araba Yolu ve Lise Caddelerini de 2 bin 500 ton asfalt kaplama ile daha konforlu hale getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşım sorununa köklü çözümler üretmek için köprü, kavşak, yeni yol ve yol genişletme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan asfalt yenileme çalışmalarını kent merkezinin yanında ilçelerde de kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu çalışmalarla mevcut yolları daha konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, son Mudanya Güzelyalı’daki Araba Yolu ve Lise Caddelerindeki asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Çalışma kapsamında her iki caddede de 12 metre genişlik ve toplam 1000 metre uzunluğundaki güzergahta 1000 ton kazı dolgu ve 2500 ton sıcak asfalt kaplama yapıldı.