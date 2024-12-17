Mudanya Halk Eğitim Merkezi'nin Bursa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile Mudanya Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personeline yönelik açtığı "Türk İşaret Dili" kursu ilgi görüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürü Dr. İrfan Bülbül ve Müdür Yardımcısı İhsan Aydoğan, Mudanya Devlet Hastanesi personeline yönelik açılan "Türk İşaret Dili" kursunu ziyaret etti.

Ziyarette kurs öğretmeni İsmail Çevik ve kursiyerlerle yapılan görüşmede, hastane yönetiminin ihtiyaç duyduğu diğer kurs konularıyla ilgili de iş birliği yapılması planlandı.

Halk Eğitim'e yönelik çalışmaların yaygınlaştırması kapsamında farklı alanlarda kursların açılmasına hız verdiklerini belirten Mudanya HEM Müdürü Dr. İrfan Bülbül, özellikle dezavantajlı bireylere yönelik kursların açılmasına öncelik verdiklerini söyledi.

Gerek HEM merkezinde, gerekse de kamu kurum, dernek ve vakıflarla iş birliği içinde bu tür kurslar açtıklarını kaydeden Dr. Bülbül, hastanede görevli sağlık personeline yönelik açılan 120 saatlik kursun, işitme engelli bireylerin sağlık hizmetine erişiminde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri açısından kıymetli olduğunu söyledi.