Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da kullanılmaya başlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretilen Türkiye’nin otomobili Togg, geçtiğimiz yıl Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edilmişti. Jandarma logoları ile hizmet vermeye başlayan araçlardan biri Mudanya'nın da hizmetine sunuldu.

Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen aracın şoför koltuğuna geçen Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur ve İlçe Jandarma Komutanı Ercan Yavuz ile birlikte test sürüşünü yaptı.

Jandarmanın renkleri ve amblemi ile süslenen Togg'u, Kaymakamlık Makamı'na polis eskortuyla getiren Kaymakam Terzi, o anı "İlçemize Togg çok yakıştı" başlığıyla sosyal medya hesabından da paylaştı. Kaymakam Terzi, milli gurur Togg'un Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na hayırlı uğurlu olmasını diledi.