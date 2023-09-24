Bu yıl 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında kutlanan Ahiler Haftası etkinlikleri kapsamında Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, ilçede Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarları ziyaret ederek Ahilik Haftası'nı kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Kaymakam Ayhan Terzi'nin esnaf ziyaretine Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan da eşlik etti. Ziyaretlere Mudanya İlçe Emniyet Müdürü Atakan Ateşli ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na vekalet eden Üsteğmen Alper Öz de katıldı.

Esnafların Ahilik Haftası'nı kutlayan Kaymakam Terzi, sanayi sitesi esnaflarıyla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Küçük Sanayi Sitesi esnafları, yeni sanayi sitesine ihtiyaç duyduklarını belirterek, mümkün olan en kısa sürede hayata geçirilmesini istediler. Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu ise, ihtiyaç olan yeni Küçük Sanayi Sitesi yapımı için canla başla çalıştıklarını ve bunun için bir kooperatif kurduklarını anlatarak, sürecin devam ettiğini aktardı.

Kaymakam Terzi, yeni Küçük Sanayi Sitesinin yapılması için gereken kolaylıkları ve yardımı yasalar çerçevesinde sağlamaya hazır olduklarının mesajını verirken, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.