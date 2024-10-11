Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda tarihe askeri ve diplomatik bir zafer olarak kazınan Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıldönümü Bursa’nın Mudanya ilçesinde törenlerle kutlandı.BURSA (İGFA) - Mudanya Mütarekesi’nin yıl dönümü kutlamaları tarihi imzanın atıldığı evin önündeki meydanda gerçekleştirildi. Resmi programa Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Müzeler Müdürü Eylem Tuğutlu ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

“BARIŞ VE UZLAŞINI RUHUNU MUDANYA’DAN YAYDIK”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cumhuriyete giden yolun temel taşlarından Mudanya Mütarekesi’nin 102. Yıl dönümünü ilçenin kalbi Mütareke Meydanı’nda kutlamanın heyecanı ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. Dalgıç, tarihi bir dönüm noktası olan Mudanya Mütarekesi’nin sadece bir anlaşma değil, aynı zamanda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti. Mudanya’da 9 gün boyunca sürdürdükleri etkinliklerle yalnızca geçmişi anmadıklarını, geleceğe dair de yeni umut peşinde olduklarını vurgulayan Başkan Dalgıç, Mudanya’nın barış ve uzlaşı ruhunu Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına yaymaya devam edeceklerini söyledi.

DİPLOMATİK KARARLILIKLA GELEN ZAFER…

Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, 11 Ekim 1922 tarihinde sabah saat 6’da imzalanan anlaşmanın, İsmet İnönü’nün askeri başarısının yanı sıra diplomatik alanda da göstermiş olduğu kararlı ve dik duruşuyla kazanılmış siyasi bir zafer olduğunu söyledi. Mondros’tan Lozan’a giden yolun Mudanya’dan geçtiğini ifade eden Kaymakam Terzi, bu vatan toprakları üzerinde yatan ve vatanı emanet eden Mustafa Kemal Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, gazi ve şehitleri minnetle andı.

TARİHİ EVE ZİYARET

Konuşmalar ardından Mudanya Mütarekesi’nin 102. Yıl etkinlikleri dolayısıyla ilçede düzenlenen çeşitli spor ve kültürel etkinliklere ilişkin yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri katılımcı protokol tarafından takdim edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu’nun halk oyunları ile renklenen program, öğrencilerin şiirleri sonrasında Mütareke Müzesi Evi’ni ziyaretle sürdü. Ziyarette protokol üyeleri, 102 yıl önce imzanın atıldığı salonda ve müze önünde günün anısına poz verdi.

102. YIL ETKİNLİKLERİNE ‘ÖZEL’ HAZIRLIK

Öte yandan Mudanya Belediyesi’nin Mütareke görüşmelerinin başlangıç tarihi olan 3 Ekim’den bu yana “Kuruluşta imzamız var” sloganıyla sürdürdüğü etkinlikler kapsamında ise saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İsmet İnönü’nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker’in de katılacağı programla devam edecek. ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e 2024 Barış Yolu Ödülü’nün de takdimi yapılacak etkinliklerde, denize zeytin dalı bırakılacak. Etkinliklerin finali yine Mütareke Meydanı’nda akşam saat 20.00’de Kerem Görsev Trio konseri ile noktalanacak.

