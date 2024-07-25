Bursa'nın Mudanya ilçesi “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesinin ilk somut uygulaması Lozan Barış Antlaşması’nın 101. Yılında önemli söyleşiye ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi’nce Lozan Barış Antlaşması’nın 101. Yılında organize edilen söyleşi Mütareke Meydanı’nda gerçekleştirildi. Söyleşiye Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş’in yanı sıra belediye meclis üyeleri ve Mudanyalılar katılım sağladı.

Aynı zamanda Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilcisi Mudanya Belediye Meclis Üyesi Cumhur Aksan’ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşiye, İstanbul Aydın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ile Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Özdal katıldı. Akademisyenler, 101. yılında Lozan Barış Antlaşması’nın önemini ve temsil sürecini anlattı.

Lozan’ın çok ayrı bir değer olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Lozan’ı yaşatmak için dirayetli bir dış politikaya ihtiyaç olduğuna değindi. Lozan’ın gizli belgelerinin olmadığını defalarca anlattığını dile getiren Prof. Dr. Barış Özdal ise, İsmet İnönü’nün Türkiye’yi Lozan’da temsil etme süreci hakkında bilgiler verdi.

Etkinlik sonunda konuşmacılara özel hediye ile teşekkür eden Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ise, bu anlaşmasının ulusal sınırların tanındığı bir antlaşma olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sağlayan ve katılanlara teşekkür etti. Dalgıç, Atatürk ve İnönü başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin ölümsüzleşen kahramanlarını rahmet ve saygıyla andı.

