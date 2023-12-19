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Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde 30 Kasım'da yaşanan şiddetli yağışla birlikte oluşan selde zarar gören esnafların yaralarına karşılık ödemeler başladı.BURSA (İGFA) - Tirilye esnafının sel zararının 20 milyon lira olduğunu açıklayan Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, zarar tespiti sonrasında esnafların zararlarına karşı tutarların banka hesaplarına yatırılmaya başlandığını duyurdu.

Başkan Abdulazizoğlu, bu konudaki özellikle yakın ilgi ve alakasından ötürü Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve devletin ilgili kurumlarına emeklerinden ötürü teşekkür etti.

"ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR"

Kalıcı çözümlerin sağlanması konusunda tüm yetkililerle görüş alışverişinde bulunduğunu belirten Abdulazizoğlu, doğal afetler konusunda yerel esnaflarımızın kendilerine düşen tüm tedbirleri almaları konusunda da çağrıda bulundu. "Önlemek ödemekten daha ucuzdur" diyen Oda Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, mesai gözetmeksizin yönetim ve personeliyle Mudanya esnaflarının hizmetinde olduklarını söyledi.

"Esnafımızın 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Allah bir daha doğal afet yaşatmasın" diyen Abdulazizoğlu, tüm esnaflara ve vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini yineledi.