Bursa'nın Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi'nde faaliyet gösteren Mudanya Üniversitesi, öğrencilerin küresel deneyimler kazanmasını desteklemek amacıyla Erasmus+ Değişim Programı kapsamında 10 farklı Avrupa ülkesinde 35 seçkin üniversite ile yeni anlaşmalar imzalayarak uluslararası iş birliklerini genişletti.BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesi söz konusu anlaşmalar kapsamında öğrencilerimiz birçok prestijli üniversitede eğitim alma ve kültürel deneyimler kazanma fırsatı yakalayacak.

Erasmus+ Değişim Programı’na 2024-2025 Akademik yılından itibaren dahil olduklarını açıklayan Mudanya Üniversitesi, 10 Avrupa ülkesindeki 35 üniversite ile değişim anlaşması yaparak öğrenci ve öğretim hareketliliği başvurularını almaya başladıklarını duyurdu. Her yıl Bahar ve Güz döneminde ilana çıkarak başvuruları aldıklarını belirten üniveriste yönetimi, program ile ilgili detaylı bilgi üniversitenin resmi internet sitesinden takip edebileceklerini belirtti.