Bursa’nın tek vakıf üniversitesi Mudanya Üniversitesi'nde akademik yapılanma sürüyor.BURSA (İGFA) - Alanında etkin ve uzman isimleri kadrosuna katan Mudanya Üniversitesi'nde eğitim alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Emin Karip, Rektör Yardımcılığı ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı'na atandı.

PROF. DR. EMİN KARİP KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması mezunu. University of Pittsburgh’da Eğitimde Yönetim ve Politika Çalışmaları alanında 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora derecesini aldı. Aynı üniversitede 1993-1995 yıllarında araştırma uzmanı olarak çalıştı. 1995 yılından 2011 yılına kadar Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Prof. Dr. Karip, 2003-2006 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, 2011-2016 yılları arasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Prof. Dr. Karip’in eğitim politikaları, eğitimde fırsat eşitliği, eğitim sistemlerinin etkililiğinin geliştirilmesi alanlarında yayınları ve önemli çalışmaları bulunuyor.