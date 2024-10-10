Adalet Bakan Yılmaz Tunç, Mudanya Üniversitesinin 2024-2025 Akademik Yıl Açılışı ve Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılmak için Bursa’ya geldi.BURSA (İGFA) - Mudanya Üniversitesinin açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanı sıra, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Mudanya Üniversitesi Kurucusu Gıyasettin Bingöl, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

Bakan Tunç’un Bursa’daki ilk durağı Mudanya Üniversitesi oldu. Mudanya Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Bakan Tunç, 2024-2025 akademik yılının hayırlı olmasını diledi.

MUDANYA ÜNİVERSİTESİNDE İNSANI MERKEZ ALAN BİR EĞİTİM

Mudanya Üniversitesinin akademik yıl açılışı töreni, Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Karip’in konuşmasıyla başladı.

Açılış törenine gelen Bakan Tunç’a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Rektör Karip, “Filistin, Gazze ve Lübnan’da yaşanan katliamı şiddetle kınıyorum. Bir ülkenin kalkınması kaliteli, iyi yetişmiş bir genç nesilden geçer. İnsanı değerlere sahip, insanı merkez alan bir eğitimi hedefliyoruz. Gıyasettin Bingöl öncülüğünde öğrencilerimizin yüzde 20’sini tam burslu olarak kabul ettik. Bu, yeni bir üniversite için son derece iddialı bir karardır. Mudanya Üniversitesi olarak, fakültelerde 4+1 modelini, meslek yüksek okullarında ise 3+1 modeli uyguladık. BTSO başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile iş birliği içerisindeyiz. Öğrencilerimiz, bölümlerine göre bu kurumlardan faydalanıyorlar. Sayın Bakanımızın huzurunda bir kez daha bizimle yaptıkları iş birlikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.

İlerleyen dönemlerde Mudanya Üniversitesi’nde yeni bölümler açılacağını belirterek konuşmasına devam eden Rektör Karip, öğretim üyesi kadrosunun da güçleneceğini belirtti. Bu sene Erasmus programında dahil olduklarını da dile getiren Karip, yurtdışındaki farklı üniversitelerle iş birlikleri içerisinde olacaklarını ifade etti. Rektör Karip, “2024-2025 yılının başarılı bir akademik yıl olmasını dilerim.” diyerek sözlerini noktaladı.

İŞTE MUDANYA ÜNİVERSİTESİNİN KURULUŞ HİKAYESİ

Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, zor şartlarda eğitim gördüğü hayat hikayesini paylaşarak Mudanya Üniversitesi’nin nasıl kurulduğunu açıkladı. Bursa’da çok büyük bir kitap evi kurarak hikayesininin başladığını belirten Bingöl, “Dershaneler, kolejler ve ardından üniversitemiz oldu. Hep okuma aşkım vardı. Bursa’yı çok sevdim. 18 yıl kendimi yetiştirdim. Çok iyi bir ekip kurduk.” dedi.

MUŞ’A YENİ BİR OKUL GELİYOR

Ayın 4’ünde Muş’a kendi adını taşıyan bir meslek okulunun açılışı yapacaklarının müjdesini veren Gıyasettin Bingöl, “İnşallah bu açılışa Cumhurbaşkanımız katılım sağlayacak.“ dedi.

BAKAN TUNÇ MUDANYA ÜNİVERSİTESİ YENİ AKADEMİK YILININ İLK DERSİ VERDİ

Bursa’nın güzel üniversitesi olan Mudanya Üniversitesinin akademik yıl açılışında olmaktan memnun olduğunu dile getirerek konuşmasına başlayan Bakan Tunç, “Bursa’nın eğitim hayatına değer katacak bu Üniversite’nin kuruluşunda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Ben milletvekiliyken bu üniversitenin kurulmasına oy vermiştim. Ülkemizin 81 vilayetinde üniversiteler kuruldu. Akademik kadroların güçlendirilmesi için destekler verildi. Bütçe’de en fazla pay, eğitime ayrıldı. Burs, yurt imkanları artırıldı. Hükümetimiz hep kapasite artırma gayreti içinde oldu.” şeklinde konuştu.

BAKAN TUNÇ: EĞİTİM KALİTESİ ARTACAK

Eğitim kalitesini daha da artırmak için çabalayacaklarının altını çizen Bakan Tunç, “Gelecekte Mudanya Üniversitesi ile gurur duymaya devam edeceğiz.” dedi.

“EN FAZLA BÜTÇE EĞİTİME AYRILDI”

Eğitim ve adaletin kalkınmanın en önemli 2 unsuru olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. İnsanı güçlendirmenin en önemli yolu, çocukları güçlü bir eğitimle desteklemek. En fazla bütçe eğitime ve sağlığa ayrıldı. Bundan sonra daha çok mesafe alabilmeli ve Türkiye’yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasında görmeliyiz.” ifadelerini kullandı.