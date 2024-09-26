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Kurallara titizlikle uyan işletmelerimize teşekkür edilirken, vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

CHP'li Sarıbal'dan 'zeytine ve çiftçiye sahip çıkalım' mesajı

CHP'li Sarıbal'dan 'zeytine ve çiftçiye sahip çıkalım' mesajı

Raf ve kasa etiketlerinin uyumluluğu ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin tespiti için yapılan denetimlerde zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere gerekli idari yaptırımlar uyguladı.

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