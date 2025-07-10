Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde hayırsever Eren Sözal tarafından yaptırılan 12 derslikli Zeytinbağı Ortaokulu inşaatında incelemelerde bulunan Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, eğitime katkıyı övdü.BURSA (İGFA) - Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Topal, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz ve Tirilye Mahalle Muhtarı Süleyman Alkiz ile birlikte yapımı devam eden Zeytinbağı Ortaokulu inşaatını ziyaret etti.

Mudanya'nın Tirilye Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Eren Sözal tarafından yaptırılan ve 12 derslikli olarak planlanan okulun inşaatında yetkililerden bilgi alan Kaymakam Terzi, projenin bölgeye eğitim açısından değer katacağını ve en kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

Ziyaret sırasında eğitime yapılan katkının önemine dikkat çeken Kaymakam Terzi, “Eğitim yatırımları geleceğimizin teminatıdır. Bu vesileyle hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.