AK Parti Mudanya'da 31 Mart yerel seçimlerine seçim sürecini daha etkin yürütmek amacıyla ilçenin çeşitli noktalarında oluşturduğu irtibat ofislerinin Ömerbey Mahallesi İpar Caddesi'ndeki ana merkezinin açılışını gerçekleştirdi.BURSA (İGFA)- Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer'in seçim irtibat ofisi açılışına Bursa Milletvekilleri'nden önceki dönem Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank ile Refik Özen'in yanı sıra Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Mehmet Muhittin Saltık ile birlikte AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Osman Şeker ve MHP Mudanya İlçe Başkanı Hasan Uysal ile çok sayıda partililer katıldı.

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer, coşkulu günlerinde yanlarında olan Mudanyalılara gönülden teşekkür etti. Adına açılan irtibat ofisinin kalan 28 günlük süreçte güzelliklere vesile olmasını ve hep birlikte burçlara Cumhur İttifakı bayrağını dikebilmek adına aracı olmasını temenni eden Dinçer, "İttifakımız, teşkilatımız ve tüm kadrolarımızla 31 Mart akşamı Mudanya'yı 'Gerçek Belediyecilik' ile kavuşturmaya hazırız ve kararlıyız" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehri daha ileriye taşıyacak yeni dönemdeki vizyonunu ve gerçekleştireceği projeleri özetlerken, Bursa Milletvekili Mustafa Varank da, Mudanyalılardan destek istedi.

Konuşmalar ardından açılış kurdelesi kesilerek, toplu fotoğraf çekildi.