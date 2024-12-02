Bursa'da AK Parti Genel Merkez tarafından geçtiğimiz Ekim ayında Mudanya İlçe Başkanlığı'na atanan Arif Bayrak, partisinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda seçimle 'göreve devam' dedi.BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Genel Kurulu, Montania Hotel'de gerçekleştirildi. Bursa İl Başkanlığı'nın ilçelerde yaptığı genel kurullarında sona yaklaşıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ve İl Başkanı Davut Gürkan'ın yanı sıra Mudanya'daki kongreye, partiye gönül veren çok sayıda katılımcının yanı sıra önceki dönem başkan ve belediye başkanları ile milletvekilleri de katıldı.

AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Av. Arif Bayrak, partisinin ilçede daha güçlü şekilde varlık göstermeye devam edeceğini belirterek, halkla el birliği içinde güçlü Türkiye yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Yapılan seçimlerde tek listenin olduğu genel kurulda atamayla göreve gelen Arif Bayrak için seçimle göreve devam kararı alındı.

Bayrak başkanlığındaki 30 kişilik yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Abidin Selvi, Ali Şahiner, Cafer Özen, Durmuş Akyüz, Engin Dak, Ergin Demirci, Ertan Alkan, Hasan Terzi, Hayriye Evren, Hüdaverdi Alemdar, Kaya Ali Şekerci, Kenan Gürsel Sülün, Kozan Yıldırım, Melda Üney, Mevanur Koçan, Nafiz Yıldız, Nefise Ecenur Sever, Oğuzhan Yılmaz, Osman Çevdir, Rıdvan Sakin, Sabriye Öztürk, Samet Yavuz, Saynur Doktur, Selda Nur Köse, Semih Şahingöz, Semiha Bostancı, Veysel Aslan, Yakup Güler ve Ziya Sünnetçioğlu.