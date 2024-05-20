Ulu Önder'in doğum günüm dediği 19 Mayıs Bursa'nın Mudanya ilçesinde de coşkuyla kutlandı. Gençlerin sahne aldığı kutlamalarda, duygu ve sevinç bir arada yaşandı.BURSA (İGFA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi törenlerinin akşamında da Mudanya Belediyesi özel program hazırladı. Mudanya Bandosu eşliğinde saat 19.19'da İskele Meydanı’nda başlayan Gençlik Yürüyüşü’nde Mudanyalılar, İsmet İnönü Bulvarı boyunca bağımsızlık marşlarını hep bir ağızdan söyledi.

Etkinliklere CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP İlçe Başkanı Furkan Atalay, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni ile Mudanyalılar katıldı.

Yürüyüş sonrasında Mütareke Meydanı’nda Turhan Tayan Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan “Black Ebony” sevilen şarkıları alanı dolduranlar için söyledi.

Prusa Sanat Spor Kulübü ve Bursa Artvin Vakfı dansçılarının “Efsanelerin Dansı” adlı gösterisi ise duygu dolu anlar yaşattı.

Türklerin Anadolu’ya girdiği 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi’nden, Cumhuriyet’e kadar geçen süreci, dans ve türkülerle anlatıldığı gösteri Mudanyalıların büyük beğenisini kazandı. Etkinlikte ayrıca U-11 Liginde başarı elde eden Mudanya Belediyesi Futbol Akademisi sporcularına da ödüller verildi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Atatürk'ün herkese çok önemli görev verdiğini belirterek, "Bu görevi yerine getirmek için ihtiyacımız olan güç damarlarımızda dolaşan kandır. Yolumuz uzun. Atamıza sözümüz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 105 yıl önce yaktıkları kurtuluş meşalesinin ilelebet yanmaya devam edecek” dedi.