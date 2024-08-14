Hizmet kalitesini teknolojik imkanlarla güçlendiren Mudanya Belediyesi, “Mudanya Belediyesi Çözüm Masası”nı kurarak hizmete aldı. Vatandaşlardan gelen talepler ilgili birime iletilerek en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanacak.BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, vatandaşlarla belediyenin iletişimini kolaylaştıracak yeni bir adım daha attı. Vatandaşların talep ve önerilerine hızlı bir şekilde ulaşmak ve etkin çözüm bulmak adına “Mudanya Belediyesi Çözüm Masası” adlı bir WhatsApp Hattı oluşturuldu. Halk Masası ve sosyal medya üzerinden ulaşan talep ve önerilerin dışında, Mudanyalılar 444 8 922 numaralı WhatsApp Hattı üzerinden fotoğraf ve görüntüleri hızlı bir şekilde belediyeye ulaştırabilecek. Sosyal medya hesaplarının da entegre edildiği sistem sayesinde, belediyeye ulaştırılan istek ve öneriler anlık olarak ilgili birime elektronik olarak bildirilirken, birimlerden gelen cevaplar yine hızlı bir şekilde vatandaşlara aktarılıyor. Hafta içi mesai saatlerinde hizmet verecek olan çözüm masası, mesai saatleri dışında gelen talepleri de otomatik olarak sisteme kayıt edecek.

Kaynak: igf