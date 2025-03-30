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Manisa'da ayın son buluşması şehit aileleri ve gazilerle

Manisa'da ayın son buluşması şehit aileleri ve gazilerle

Vatanın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden şehitler anısına gerçekleşen yürüyüşte kahramanlar, saygı ve minnetle anıldı.

Orta zorluktaki 5 saatlik parkurda katılımcılar, deniz ve ormanın sunduğu eşsiz manzaralar eşliğinde şehir hayatından uzak, doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Doğa Yürüyüşü Grubu, 20 kişilik ekiple, 12 kilometrelik Güzelyalı-Altıntaş-Güzelyalı rotasında Çanakkale Şehitleri anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. BURSA (İGFA) - Mudanya'da Güzelyalı İDO otobüs durağında başlayan Mudanya Doğa Yürüyüş Grubu'nun yürüyüşü deniz kıyısından devam etti.

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