İstanbul'daki kitlesel protestolarda tutuklanan gençler için bir adalet çağrısı da, Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Mudanya Yerleşkesi'ndeki üniversitelilerden geldi.BURSA (İGFA) - Tutuklanan arkadaşlarına destek olmak için Mudanya'daki fakülte önünde bir araya gelen öğrencilere, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, CHP Mudanya İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emrecan Narin ve meclis üyeleri de destek verdi.

Gençlerin cezaevinde değil, okulda olmaları gerektiğini belirten üniversiteliler, ifade özgürlüğünün suç olmadığını ifade etti.

Bursa Uludağ Üniversitesi GSF Tiyatro Bölümü öğrencilerinin, sıra arkadaşları Vuslat Su Yiğit ile beraber anayasal protesto hakkını kullandıkları için tutuklanan tüm gençler adına düzenledikleri dayanışma etkinliğinde, tutuklu öğrencilerin özgürlüğünü simgeleyen balonlar kullanıldı.

Öğrenciler, taşıdıkları döviz ve balonlarla “Gençlik susturulamaz, demokratik hakkını kullanan hiçbir öğrenci parmaklıklar ardında olamaz” mesajını verdi.