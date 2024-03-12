Bursa'da Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, "Halkımızla bir aile ortamı kuracağız" derken, "24 saat ulaşılabilir bir belediye başkanı, 24 ulaşılabilir bir belediye sistemi entegre etmek ve doğrudan sorunlarımıza alakalı çözüm üretmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, halkla biraraya gelmeye devam ediyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Küçükyenice Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan AK Parti Mudanya Belediye Başkan adayı Gökhan Dinçer, yine yoğun ilgiyle karşılandı.

Mudanya'nın daha yaşanabilir bir yer olması için yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgiler veren Dinçer, en büyük vaadinin halkla kuracağı aile ortamı olacağını ifade ederek, "7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin kullanabileceği bir sistem kuracağız. Gördüğünüz eksiklikleri fotoğraf video veya mesaj yoluyla bizlere iletebileceksiniz. Yapılan her şikayet veya öneriye geri dönüş zorunluluğu olacak. Bunu neden yapıyoruz. Hizmetleri direkt yerinde takip etmek ve vatandaşımızı yönetim anlayışımız katmak için bu yöntemi kuracağız. Kısacası biz sorunları beraber tespit edip çözümleri birlikte bulacağız. Bulduğumuz çözümlerle birlikte yapılan yatırımları hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.

AYAKLARI BOTSUZ ÜSTÜ MONTSUZ ÇOCUK KALMAYACAK

İlçedeki sorunları bildiklerini söyleyen AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, üreticilerle, gençlerle ilgili çok özel projeler hazırladıklarını belirtti.

Üretici ailelerin çocuklarının önünü açacak projeler üretmeye çalıştıklarını kaydeden Dinçer, "Trafikten otoparka denizle olan entegrasyon sorunlarından her birini çözmek adına güzel projeler hazırlıyoruz. Bunların her birini yaptık, yaparız, yine yapacağız” dedi. Dinçer, "İnşallah bizim yönettiğimiz Mudanyamız'da, belediyede hiçbir çocuğumuz ayakları botsuz, üstü montsuz kalmayacak." dedi.

Daha sonra Güzelyalı Burgaz Mahallesi'nde de vatandaşlarla buluşan Dinçer, burada da halkın büyük ilgisi ve tezahüratlarla karşılandı.