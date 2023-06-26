Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle Kurban Bayramı öncesinde ‘Kurban Kesim Elemanı’ kursu düzenlendi.BURSA (İGFA) - Kurbanlık hayvanlarda kesimden önce ve sonra yapılması gerekenler, dini esaslar, kesim sırasında meydana gelebilecek yaralanmalar ve hijyen tedbirleriyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Mudanya Müftülük Toplantı Salonu’nda gerçekleşen kurs, Mudanya Belediyesi Veteriner Hekimi Tilbe Yıldırım ile İlçe Müftülüğü görevlisi Yücel Basrik tarafından verildi.

Kurban Kesim Elemanı kursuna katılan kursiyerler 18 saat süren eğitimler sonunda sertifikalarına kavuştu.