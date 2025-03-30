Bursa'nın Mudanya ilçesinde Şükrü Çavuş Mahallesi'ne seçildiği günden bu yana "Mahallemiz Evimizdir" sloganıyla 'İyilik Hareketi'ni sürdüren Muhtar Şeref Şaş, hayırseverlerin destekleriyle pek çok ihtiyaç sahibi aileye umut ışığı oluyor.BURSA (İGFA) - Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesi Muhtarı Şeref Şaş'ın 'İyilikte Yarışalım' çağrısı hayırseverlerden yanıt buluyor. 2019 yılından bu yana hayırseverlerin destekleriyle ekibiyle birlikte başlattığı iyilik hareketini sadece Ramazan'da değil, yılın 12 ayı boyunca sürdüren Muhtar Şeref Şaş, iyiliğin gerçekleşmesine köprü olduklarını ifade etti.

İyilik hareketine her geçen gün yeni hayırseverlerin dahil olduğunu söyleyen Şaş, toplumsal birlik ve beraberlik konusundaki hassasiyete teşekkür etti.

Ramazanın da maneviyatıyla birlikte ihtiyaç sahibi 32 mahalle sakinine Ünal Çiftliği'nden şarküteri çekini ulaştırdıklarını anlatan Muhtar Şaş, ay içerisinde 10 adet gıda kolisinin yanı sıra bir hayırseverin 8 kişilik bir aileye market alışveriş çeki, yemek masası ve giysi temin ettiğini söyledi. Bir başka hayırseverin ihtiyaç içindeki vatandaşların toplamda 7 bin TL'lik çeşitli faturalarını ödediğini belirten Muhtar Şaş, yine hayırseverlerin destekleriyle toplamda 37 adet market çekinin de ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini kaydetti.

Yüreği güzel hayırseverler sayesinde her türlü zorluğun aşılabileceğini belirten Muhtar Şaş, ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşatarak maddi manevi katkıda bulunan tüm hayırseverlere bir kez daha teşekkür etti.