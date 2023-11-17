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Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin hasadı başlaması dolayısıyla hasat yapan üreticileri yerlerinde ziyaret eden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı görevliler, 2024 üretim yılına yönelik Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)'nde kayıt yenileme başvurularının 2 Ocak 2024 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri, kırsal mahallelerdeki üreticileri tarımsal destekler konusunda yerinde bilgilendiriyor.

Başlayan zeytin hasadı dolayla üretici çiftçileri yerinde ziyaret eden müdürlük ekipleri, ziyaretlerle birlikte ÇKS dosyaları ile ilgili de arazi tespit çalışmalarını da sürdürüyor.

Ekipler, ziyaretlerde, 15 Eylül 2023 tarihi Resmi Gazete'de yayınlanan Sözleşmeli Üretimin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği'ne de vurgu yapan ekipler, tarımsal üretimin sözleşmesine tabi ürünlere veya üretim varlıklarına sigorta yaptırılması zorunlu olduğunu hatırlattı.