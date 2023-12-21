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Bursa'nın Mudanya ilçesinde ay başında meydana gelen ve art arda yaşanan iki büyük depremde tedbir amaçlı boşaltılan Mudanya Belediyesi'nin ana hizmet binası ile ilgili ön inceleme tamamlandı. Kamu hizmetinin yürütülebileceği bir vasıf taşımadığı kanaatine varılan bina ile ilgili daha önceki güçlendirmede de eksik ve hatalı imalatlar yapıldığı gözlendi.BURSA (İGFA) - Mudanya'da 4 Aralık'ta yaşanan 5,1 ve 4,5 büyüklüklerindeki depremin etkilediği noktalardan biri olan Mudanya Belediye Hizmet Binası, tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Dayanıklılık konusunda test ve incelemelerin yapıldığı bina ile ilgili ön inceleme tamamlandı.

Gözlemsel olarak ilk tespitlerde bazı perdelerde etriye kullanılmadığı, binanın taşıyıcı sisteminde projeye uygunsuz rastgele donatı kullanıldığı, eski güçlendirilmemiş kısımlardaki beton kalitesinin ve agreganın standarta uygun olmadığı görüldü.

Ön incelemede ayrıca 2001 yılında hazırlanmış olan güçlendirme projesine uyulmadığı, projeye göre eksik ve hatalı imalatlar yapıldığının da gözlemlendiği kaydedildi.

Mudanya Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kurum tarafından ilgili mevzuat kapsamında sürdürülen çalışmalar kapsamında hesaplar ve analizler tamamlandıktan sonra binanın depreme karşı performansı net bir şekilde açığa çıkacağı belirtilirken, genel itibariyle kamu hizmetinin yürütülebileceği bir bina vasfını taşımadığı kanaatine ulaşıldığının altı çizildi.

Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, daha önce aldıkları taşınma kararını yaşanan depremin öne çektiğini belirterek, belediye teknik ekiplerimizin en kısa sürede projelendirdiği yeni hizmet binamızı hayata geçirerek yeni hizmet binası kazandırma uğraşı içerisinde olduklarını kaydetti.

Hatırlanacağı gibi, tedbir amaçlı boşaltılan belediyenin ana hizmet binasında bulunan birimler ve çalışan personeller, ana bina dışındaki birim, müdürlükleri ve tesislere yönlendirilmişti. Başkanlık Makamı ile Mali İşler Müdürlüğü ise, Mustafa Kemal Paşa Caddesi’ndeki ana hizmet binasının 30 metre gerisinde bulunan Zabıta Müdürlüğü kullanılan eski belediye binasına taşınmıştı.