Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2011 yılında döneminde AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'nin ilçeye kazandırdığı kapalı yüzme havuzu için CHP'li Mudanya Belediyesi'nce üçüncü kez açılış töreni düzenlenmesi muhalefet tarafından alay konusu oldu.BURSA (İGFA) - AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya'da CHP'li Hayri Türkyılmaz döneminde 3 yıl atıl kalan havuz için 2022 yılında açılış töreni düzenlendiğini anımsatarak, aynı yerle ilgili son açılışın 15 Şubat 2025 Cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in katılımıyla Deniz Dalgıç başkanlığındaki Mudanya Belediyesi'nce yapılmasını 'akıl tutulması' olarak nitelendirdi.

AK PARTİ: SIRADAKİ AÇILIŞ HANGİ AK PARTİ HİZMETİNE OLACAK?

"Aç-kapa belediyeciliği: Bir hizmet üç açılış" başlığıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arif Bayrak, "Keşke var olan havuz için defalarca açılış töreni yapmak yerine Mudanya'ya başka havuzlar kazandırmak için çalışmış olsalardı. AK Parti yapar, onlar kendilerini yapmış gibi açılış töreni düzenler. Bunun bir örneğini de hepimiz BURFAŞ Mudanya Plajı'nda görmüştük. Senaryo hep aynı" dedi.

AK Parti hizmetlerini unutturmayıp hemşehrilerimize yeniden hatırlattıklarından dolayı da CHP'li belediyelere teşekkür eden Bayrak, bir sonraki açılış törenin hangi AK Parti hizmeti için olacağını sorduğu paylaşımına, söz konusu yatırımın 14 yıl önce açılışı yapılan fotoğrafı ile 3'er yıl arayla yapılan son iki açılışa ilişkin fotoğraflarını da iliştirdi.

DEVA: "MUDANYA ŞOV DEĞİL, GERÇEK HİZMET BEKLİYOR"

Öte yandan DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Tayfun Öztürk de, Mudanya'daki havuz açılışını ti'ye aldı. Başkan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2011 yılında Recep Altepe tarafından yapılan havuzun yıllardır bir türlü 'tam olarak' açılamadığını "Mudanya'da havuzlu komedi" diyerek paylaştı.

"Her sene yeni bir tören, yeni bir kurdele, yeni bir şov" diyen Öztürk, paylaşımında, "Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi arasında süregelen bu göz boyama yarışını şaşkınlıkla izliyoruz. Yeni bir hizmet üretemeyince, eskisini paketleyip tekrar sunmak gibi garip bir anlayışla karşı karşıyayız. Gerçekten bu kente yeni bir havuz yapmaya akıl mı yetmiyor, para mı yok, yoksa iş ranta dönmediği için mi ilgilenilmiyor? Mudanya halkı, artık bu tiyatroyu yemiyor. Reklam belediyeciliği ile günü kurtarmaya çalışanları, hizmet üretmek yerine tören yapmayı tercih edenleri kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz. Mudanya, şov değil gerçek hizmet bekliyor" ifadelerini kullandı.