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Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Mudanya Şubesi, Cumhuriyetin 100'üncü, derneğin kuruluşunun ise 95'inci yılını gönüllü üye ve yardım sevenlerin katılımıyla coşkuyla kutladı.BURSA (İGFA) - TYSD Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer ve yönetiminin ev sahipliğindeki yemekli buluşma, Yıldıztepe'deki özel bir restoranda gerçekleştirildi.

100. yıl yemeğinde yönetim kurulu üyesi Sabiha Avcı, Atatürk'ün Gençliğe Hitabı'nı okurken, Gençliğe Hitabe'ye cevabı ise dernek öğrencilerinden Betül Karaca seslendirdi.

Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Betül Timur, burslu öğrenciler mesajlarını konuklara iletirken, dernek üyesi Birsen Kermen ise seslendirdiği 'Cumhuriyet' şiiriyle günün coşkusunu pekiştirdi.

Özverili çalışmalarını destekleyerek, sıcaklıklarını bağışları ile yansıtan üyelere ve tüm gönüllülere teşekkür eden TYSD Mudanya Şube Başkanı Nuray Uzer, derneğin 95. yılı dolayısıyla bir gün öncesinde 130 şubeden gelen 500 gönüllüyle birlikte Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktıklarını anımsattı. Derneğin ve Mudanya Şubesi'nin kuruluş tarihçesine yönelik bilgiler de paylaşan Başkan Uzer, bugüne kadar yüzlerce gence Atatürk Eğitim Bursu adı altında eğitim desteği verdiklerini, bu yıl yaşanan asrın felaketinde de başta barınma olmak üzere yaralara merhem olmaya çalışıldığını söyledi. Cumhuriyetin en büyük değer olduğunun altını çizen Başkan Uzer, "Onu sonsuza kadar yaşatmak en önemli görevimizdir. 100'üncü yıl etkinliğimizde emeği geçen ve katkı sağlayan tüm gönüllü üyelerine teşekkür ediyorum. Gururla nice yüzyıllara" diye konuştu.

Öte yandan Yardım Sevenler Derneği'nin Cumhuriyet buluşmasında Nilüfer Kadın Korosu Şefi Dr. Aysel Gürel ise Atatürk'ün sevdiği şarkıları dernek üyeleriyle birlikte seslendirdi.